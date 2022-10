Napoli-Torino, il Napoli gioca con la maglia Halloween

Contro il Torino il Napoli gioca con la maglia Halloween che è stata presentata ieri sui social.

Una Special Edition per una maglia contenuta in un esclusivo box.

Il Napoli lancia la nuova maglia Halloween 2022-23, sempre dal brand EA7 by Giorgio Armani group . Sui social del club le foto e il video di presentazione. Si tratta di una maglia con i pipistrelli, per celebrare la festa dei mostri e del terrore, del dolcetto o scherzetto. Stampa in digitale su materiale armaturato stretch tecnico traspirante.

Halloween Jersey 🦇

👻 ORA DISPONIBILE! NOW AVAILABLE! 🎃

👇

🛒 Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/XmWZkZRi5t

🛍 Brand Store Amazon: https://t.co/NKOFiuhxam

🏪 Official Store SSC Napoli: https://t.co/8t3FvYyuJ9

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/RGOqSIYWWQ

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 1, 2022