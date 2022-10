Napoli-Sassuolo, Spalletti ne cambia sei. Mario Rui in vantaggio su Olivera, gioca Lozano 

A centrocampo torna Zielinski, in attacco, con il messicano, Osimhen e Kvara. Accanto a Kim ci sarà Juan Jesus. Rientra Anguissa

Il Corriere dello Sport dà le ultime sulla formazione che oggi Luciano Spalletti metterà in campo per Napoli-Sassuolo. La partita è alle 15, al Maradona. In attacco tornano Kvara e Osimhen. A centrocampo confermato lo stakanovista Lobotka.

“Il turnover all’incontrario è nei fatti, lo suggerisce il buon senso e anche l’acido lattico, e Spalletti sa come si rimette mano a una squadra che gli somiglia in tutto e per tutto: Juan Jesus va al fianco di Kim, in area; Mario Rui sembra in vantaggio su Olivera a sinistra, perché poi ad Anfield saranno necessari anche centimetri sui calci piazzati; Zielinski ha rifiatato e può ricominciare a dispensare intuizioni, avendo a destra Anguissa che rientra; e davanti, il tridente che se ne è stato in panchina con i Rangers si scalda. In totale, sei cambi, o forse cinque o sette (chissà?), ma scelte sempre ragionevoli, improntate alla logica, che poi si chiama anche strategia, la ricerca dell’equilibrio che è fondamentale per confermare la propria natura e restare fedele ai codici del bel calcio”.

Per quanto riguarda l’attacco del Napoli, Spalletti punterà su Lozano, Osimhen e Kvara. Il nigeriano e il georgiano hanno potuto godere di un turno di riposo in Champions League, contro i Rangers.

“Si (ri)parte dall’attacco, da quella formula magica che ora riguarda Lozano, Osimhen e Kvara e che mercoledì è appartenuta a Politano, Simeone e Raspadori: cambiando l’ordine del tridente il risultato non muta, ma quel terzetto sembra offrire garanzie eversive”.

In ogni caso, in panchina sono pronti all’uso Politano, Simeone e il grande ex del match: Raspadori.