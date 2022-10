Napoli primo nel girone se… non perde a Liverpool con quattro gol di scarto

Non è ancora definito il quadro degli altri gironi. La mina vagante può essere il Psg se dovesse arrivare secondo dietro al Benfica

Napoli è primo nel girone se… Basterà non perdere a Liverpool con quattro gol di scarto. Il Napoli stasera ha battuto i Rangers 3-0, 15 punti in classifica. Il Liverpool ha vinto 3-0 in casa dell’Ajax ed è a 12 punti. Il Napoli ha una differenza reti di sette gol superiore a quella del Liverpool e all’andata ha vinto 4-1. Per arrivare primo il Napoli ovviamente a Liverpool può vincere, pareggiare, e anche perdere fino a tre gol di scarto.

Napoli primo nel girone sarebbe molto importante.

Non sono ancora definiti i primi e i secondi posti nel girone.

Per ora il Bayern è certo di essere primo. Così come il Chelsea e il City. Il Real non ancora, deve battere il Celtic al Bernabeu. Certa l’eliminazione dell’Atletico Madrid che ha sbagliato al 99esimo il rigore decisivo con Carrasco.

Ancora non si sa chi arriverà primo tra Benfica e Psg e il Psg in caso di secondo posto sarebbe la vera mina vagante.

Ovviamente se dovesse arrivare primo, il Napoli non potrebbe affrontare negli ottavi Inter ed eventualmente Milan. È presto per fare i conti.