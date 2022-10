Napoli, Osimhen torna tra i convocati. Out solo Rrahmani

Osimhen di nuovo a disposizione di un Napoli che ha dimostrato di poter vivere anche senza di lui. Al posto di Rrahmani si candida Juan Jesus

C’è Osimhen nell’elenco dei convocati per la partita di stasera diffuso dal Napoli sui social network. Alle ore 18:45, allo Stadio Maradona arriva l’Ajax.

La notizia, ovviamente, è il proprio il rientro ufficiale di Victor, che torna a disposizione di Spalletti oltre un mese dopo l’infortunio subito contro il Liverpool. La diagnosi non fu delle migliori: lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Spalletti scelse di rischiarlo nella sfida nonostante avesse avuto qualche problema e nel complesso si può dire che fece bene, visto che Victor fece ammattire Van Dijk e compagni e visto che il Napoli ha dimostrato, nelle sei partite in cui il nigeriano ha dato forfait, di poter vivere anche senza di lui. Questo grazie al collettivismo di Spalletti e anche grazie a Raspadori e Simeone che si sono fatti trovare non pronti ma di più. Ora ci sarà da gestire il rientro di Osimhen che, beninteso, resta un calciatore fondamentale per il Napoli.

Rrahmani, invece, non ci sarà. È la cattiva notizia. Un peccato perché il kosovaro ci stava abituando a prestazioni da difensore da grande club, anche grazie a Spaletti che ha sempre puntato su di lui. Rrahmani salterà nove partite. Out per l’Ajax, le due sfide con i Rangers e il Liverpool per quanto concerne la Champions. Salterà il Bologna, la Roma, il Sassuolo, l’Atalanta, l’Empoli e l’Udinese in campionato. Gli esami strumentali hanno rivelato una lesione al tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Per guarire ci vuole almeno un mese. Per sostituirlo si alterneranno Juan Jesus e Ostigard. Per stasera, pare favorito il brasiliano.