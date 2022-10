Mourinho meriterebbe di essere espulso ogni partita

Il portoghese provoca, fa pressioni sull’arbitro. Il Napoli ha fatto il Napoli anche senza Anguissa e con Lobotka superschermato

Mourinho il provocatore

Cesare – Caro Guido grande vittoria del Napoli e soprattutto vittoria meritatissima. Direi grande impresa. Oltre al fantastico gol di Oshimen potevamo farne almeno altri 3 con due occasioni divorate, dallo stesso Oshimen e da Juan Jesus, e un miracolo di Rui Patricio su tiro sotto la traversa di Lozano.

Guido – Cesare in più c’è da dire della Roma che non ha fatto un tiro in porta con 11 uomini dietro la linea della palla e una prestazione da “anticalcio” (come del resto fece già l’anno scorso). E Mourinho, come al solito provocatore che meriterebbe di essere espulso ad ogni partita per la pressione che fa sull’arbitro, ha avuto anche il coraggio di dire che non meritava di perdere.

Cesare – Mourinho ha impostato una squadra molto fisica che ci ha aggredito dal punto di vista agonistico e ha sistematicamente rinunciato al gioco scavalcando il centrocampo con lanci lunghi dei difensori sulle punte alte e prestanti. Meret praticamente non ha fatto una parata e direi senza voto come portiere, ma è stato molto sicuro con i piedi nell’impostazione dal basso.

Guido – A proposito di Meret spendiamo una parola in più dopo le critiche della volta scorsa. Il fatto che il ragazzo mostra buoni progressi con i piedi è la prova della sua grande volontà di migliorarsi ed anche di uno straordinario lavoro dei preparatori. Tanta applicazione va veramente molto apprezzata.

Cesare – Il Napoli invece ha fatto come al solito il suo gioco comunque in una giornata dove i centrocampisti non hanno brillato soffrendo l’aggressività e il pressing dei romanisti, con Lobotka superschermato e Dombelè che non è Anguissa ( e quanto sarebbe stato importante in una partita del genere). Mentre la difesa è stata monumentale con grandi prestazioni di Juan Jesus e soprattutto Kim e la felice la scelta di Spalletti di schierare Oliveira che fisicamente ha tenuto botta a Zaniolo, che invece in precedenti partite aveva martoriato Mario Rui.

Guido – Kvara è invece stato assente nel primo tempo se non per un paio di spunti poi è venuto fuori nella ripresa anche se non è stato determinante come al solito. Ma va detto che ormai lo aggrediscono e lo picchiano puntualmente e gli triplicano praticamente la marcatura e questo sicuramente libera uomini e spazi. E Spalletti mi è piaciuto nell’impostazione della squadra e nella scelta degli 11 iniziali ed anche nei cambi.

Cesare – Sui cambi hai ragione. Infatti ottimi gli innesti di Politano per far rifiatare un buon Lozano e della sorpresa di Gaetano (sorpreso anche lui nell’essere stato mandato in campo). Ma soprattutto grande intuizione del mister nel non effettuare una sostituzione, che tutti avrebbero fatto, inserendo lo scalpitante Raspadori al posto di Oshimen. E infatti, il nigeriano lo ha ripagato nel finale con un una grande occasione purtroppo non realizzata per poco ma soprattutto con un fantastico gol. Invece mi ha convinto meno la sostituzione di Elmas al posto di Dombelè a centrocampo, anche se non ha demeritato, e mi chiedo in una partita fisica se non sarebbe stato più utile nella battaglia Demme.

Guido – Cesare su Elmas non concordo. Troppo spesso si critica Elmas che invece è capace di inserirsi subito nel gioco, è più tecnico di Demme ed ha più di lui il senso del gol .Comunque il Napoli è meritatamente primo in classifica e sicuramente gioca anche il miglior calcio del campionato.

Cesare – Come era prevedibile si sono sgonfiate Udinese ed Atalanta e per il campionato ritengo che l’avversario più ostico rimanga il Milan. Comunque continuiamo a divertirci e lo scudetto ce lo giochiamo tutto e confidiamo anche nelle consuete partenze sprint di Spalletti che, in un campionato strano con una lunga interruzione, di partenze ne avrà a disposizione due.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sicuro; Guido: buono

Di Lorenzo – Cesare: grande; Guido: ottimo

Oliveira – Cesare: buono; Guido:buono

Kim – Cesare: stratosferico; Guido:stellare

Juan Jesus – Cesare: ottimo; Guido: sicuro

Dombele – Cesare: sufficiente; Guido: discreto

Lobotka – Cesare: sufficiente; Guido: discreto

Zelinski – Cesare: sufficiente; Guido: alternante con qualche errore banale

Lozano – Cesare: bravo; Guido: buono

Oshimen – Cesare: grande; Guido: ottimo

Kvara – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Elmas – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Gaetano – Cesare: buono; Guido: utilissimo

Politano – Cesare: sufficiente; Guido: buono