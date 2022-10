Il Giornale: il Napoli stravince in Olanda. Se Spalletti riesce a tenere la barra dritta fino in fondo, sotto il Vesuvio ci sarà da divertirsi

Mentre l’Ajax è in bambola, il suo allenatore Schreuder prende appunti. Scrive così Il Giornale nella cronaca del dominio azzurro ad Amsterdam contro l’Ajax.

La goleada del Napoli ad Amsterdam, raccontata dal Giornale.

Primo in Italia, ancora imbattuto, e primo in Europa a punteggio pieno al giro di boa della prima fase. Quattro gol al Liverpool, tre ai Rangers, addirittura 6 all’Ajax: è un Fantanapoli che conferma il magic moment anche ad Amsterdam, nello stadio intitolato a Johan Cruijff, uno che potrebbe controfirmare il gioco degli azzurri che sembrano gli olandesi di un tempo nella casa dove si continua a fare calcio sperimentale. E se tante volte ai lancieri è andata bene, l’ultimo santone, Alfred Schreuder, uno che mentre la squadra è in bambola non trova di meglio che prendere appunti sul taccuino assieme al vice Reiziger, manda in campo una squadra che si immola alla potenza e alla vena spettacolare del Napoli.

Canta Napoli, che per la prima volta nella sua storia vince in Olanda, anzi stravince. Se Spalletti riesce a tenere la barra dritta fino in fondo, sotto il Vesuvio ci sarà da divertirsi.