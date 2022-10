Ha dato un gioco al Valencia. Calciatori quasi sepolti stanno tirando fuori una versione di loro che non si conosceva o che avevano dimenticato

“Un paio di schiaffi, un calcio al frigo, uno sguardo omicida, una spinta alla squadra… Gennaro Gattuso è uno show televisivo, un personaggio a tutti gli effetti, un’esplosione continua, un affare per le telecamere… ma è anche un allenatore brutale”.

Lo scrive Marca, in un elogio dell’ex allenatore del Napoli.

“L’italiano, a prescindere dagli eccessi, ha dato un gioco al Valencia e i ragazzi, stanchi di rincorrere il pallone, iniziano a goderselo”.

Il quotidiano spagnolo esalta il possesso palla del Valencia, statistica in cui la squadra è in posizioni altissime in tutte le partite giocate finora in stagione.

“Sì, è vero, il possesso non dà punti, ma piace alla vista. Il Valencia prova a giocare bene”.

In poco tempo, Gattuso ha trasmesso il suo gioco al gruppo. Che ora crede non solo in lui, ma anche nel suo stile. “L’italiano rispetta rigorosamente la legge del buon allenatore. “Il miglior allenatore è quello che rende migliori i suoi giocatori”. Ecco cosa sta accadendo. Calciatori quasi sepolti stanno tirando fuori una versione di loro che non si conosceva o che avevano da tempo conservato nel baule dei ricordi. E questo genera il massimo impegno. Ora si comprende meglio una delle prime frasi bomba di Gattuso, che ha ripetuto anche durante la sua presentazione al Valencia: “Voglio giocatori falliti””. Nell’ultima partita di campionato contro l’Osasuna, Gattuso si è fatto ammonire dall’arbitro per eccesso di proteste e, di tutta risposta, ha preso a calci un frigo a bordocampo. Gattuso rosso di rabbia: è INFURIATO con Diakhaby 😡😤#LaLiga #OsasunaValencia #DAZN pic.twitter.com/1eTvWYJcqm — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 7, 2022 Marca ricorda che l’allenatore ha già all’attivo tre cartellini gialli. Al quinto dovrà scontare un turno di squalifica. “Il suo modo di essere così intenso è stata una novità per tutti, compresi gli arbitri, che non lo conoscevano. Non siamo neanche alla decima giornata e il tecnico calabrese ha già ricevuto tre ammonizioni. Gli arbitri glieli hanno mostrati nei match contro Girona, Atletico Madrid e Osasuna”.