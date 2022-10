Marca: “Ha conquistato i tifosi per il modo in cui gioca la squadra e per la sua capacità di comunicare”. Lui lo sa e azzuppa il pane

“Genaro (il refuso è nel testo) Gattuso è l’inizio e la fine del nuovo Valencia”. Secondo Marca “tutto ruota attorno alla figura dell’allenatore italiano che, oltre ad essere allenatore, si fa portavoce del club in tutte le sue sezioni”. Lui ovviamente lo fa pesare tantissimo: “Un anno qui è come nella vita di un cane, vale sette anni”, ha detto riferendosi alla pressione che “soffre” a Valencia.

Zitto zitto, ma mica tanto, Ringhio c’è riuscito: con la sua abilissima strategia comunicativa ha conquistato la Spagna.

Marca tesse una sorta di elogio del “personaggio” Gattuso. “L’ex milanista – scrive – è già famoso per non stare mai zitto ed essere diretto nei suoi messaggi, nella sua prima tappa nel campionato spagnolo rilascia frasi eclatanti che sono un misto di carota e bastone, battuta e rimprovero… è il suo stile: made in Gattuso. Niente a che vedere con le accuse di razzismo e maschilismo con cui è sbarcato in Spagna e che lo hanno ferito ancor prima del suo arrivo”.

Segue un piccolo elenco delle citazioni che tante volte abbiamo “apprezzato” anche qui a Napoli. Tipo “Non sono preoccupato per gli acquisti, sono preoccupato per la morte”, oppure “Non chiamatemi signore, o Mister o Rino, il Signore sta in cielo”.

“Il fatto è che Gattuso ha conquistato i tifosi per il modo in cui gioca la squadra e per la sua capacità di comunicare – conferma Marca – Non solo durante le conferenze stampa, in cui regala sempre una perla, ma anche in allenamento o durante le partite con esultanze che non lasciano nessuno indifferente”.

Il Valencia è nono in classifica dopo 7 giornate, a nove punti da Barcellona e Real.