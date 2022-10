Lobotka, il Napoli punta a chiudere il rinnovo fino al 2026

Secondo Tuttomercato web, il club azzurro sarebbe pronto a gratificare il centrocampista portando lo stipendio oltre i 3 milioni di euro.

Stanislav Lobotka, uno dei protagonisti di questo nuovo Napoli che si sta prendendo al scena del calcio italiano e non solo, dovrebbe essere tra i protagonisti della sfida di questa sera contro l’Ajax. Lui, con Anguissa e Kvaratslhelia, scrive polverosi sul Corsport, sono giocatori che stanno trasformando la squadra, rappresentanti di un nuovo Napoli che negli scontri più elettrici, più prestigiosi e più impegnativi ha cancellato il vecchio Napoli.

Le ottime prestazioni delle ultime settimane, scrive Tuttomercatoweb, avrebbero convinto il Napoli a cercare di rinnovare in fretta il contratto di Lobotka, attualmente in scadenza al 30 giugno del 2024, per altre due stagioni portando lo stipendio oltre i 3 milioni di euro.