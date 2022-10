La sede individuata in una località di montagna “pianificata” nel progetto Neom da 500 miliardi di dollari: si chiama Trojena. E lì non ha mai nevicato

Altro che Supercoppa Italiana. L’Arabia Saudita porterà lo sci nel deserto, a pochi passi dal Mar Rosso. In un posto dove non ha mai nevicato. In una metropoli che non esiste ancora, la stanno costruendo. Il futuro è questa cosa qua. L’Arabia Saudita ha ufficializzato che ospiterà i Giochi invernali asiatici del 2029. La sede è stata individuata in una località di montagna “pianificata” nel progetto Neom da 500 miliardi di dollari: Trojena. Si tratta di una stazione sciistica ex-novo, futuristica, che sta prendendo forma nel nord-ovest dell’Arabia Saudita.

Il sito, che nelle intenzioni del principe ereditario Mohammed bin Salman ospiterà eventi sportivi, mostre d’arte, concerti e festival culturali, dovrebbe attirare 700.000 visitatori e 7.000 residenti permanenti entro il 2030. Il progetto dovrebbe essere completato entro il 2026.

Circondata dalle catene montuose dei monti Sarawat, che raggiungono i 2.400 metri sul livello del mare, Trojena sarà composta da sei distretti distinti su una superfice di 26.500 kmq, tutti incentrati su esperienze su misura, da un villaggio sciistico, resort per famiglie con centri di benessere ultra-lusso, il più grande lago d’acqua dolce della regione, un riserva naturale interattiva e una vasta gamma di ristoranti e negozi.

Neom, il progetto da 500 miliardi di dollari interamente di proprietà del Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita, si trova sulla costa nord-occidentale del Mar Rosso del Regno. Il turismo previsto andrà dalle immersioni subacquee allo sci, all’escursionismo e all’arrampicata, “il tutto nello stesso giorno grazie alla rete di trasporto di massa ad alta velocità”. Dopo la stagione invernale, tra marzo e maggio, Trojena ospiterà eventi di triathlon, parapendio, mountain bike e altro, seguita da una stagione lacustre incentrata sugli sport acquatici.

“Stiamo esaminando la consegna dei bagagli tramite droni, utilizzando la biometria per soddisfare i requisiti di sicurezza e consentendo alle parti interessate di esplorare prima il sito utilizzando l’ultima realtà virtuale”, ha detto ad Arab News Philip Gullett, direttore esecutivo di Trojena.

Trojena sarà interamente alimentata da fonti di energia rinnovabile e utilizzerà materiali sostenibili. “Con il supporto illimitato della leadership saudita e di Sua Altezza Reale il Principe Ereditario al settore sportivo, siamo orgogliosi di annunciare di aver vinto la gara per ospitare l’AWG TROJENA 2029 come primo Paese dell’Asia occidentale”, ha scritto il ministro dello Sport saudita, Abdulaziz Bin Turki Al- Faisal.