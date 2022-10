Libero: l’intera partita del Napoli con l’Ajax è un’onda di felicità

“Il Napoli e l’Inter educano le italiane alla Champions”. Lo scrive Claudio Savelli su Libero.

“Ricordano che servono le abbondanti dosi di coraggio, che è necessario avere un buon gioco e ottimi giocatori ma anche pensarsi migliori di ciò che si è, che è fondamentale non mitizzare gli avversari. Il Napoli ridicolizza l’Ajax per la seconda volta di fila perché non si crogiola nell’andata ma la usa come leva per il ritorno (9 gol segnati in due gare) mentre l’Inter, alla fine del primo tempo, si rende conto di non essere inferiore al Barcellona nonostante lo sia nel punteggio. Così nascono la libidinosa goleada della banda-Spalletti e la prepotente rimonta della truppa-Inzaghi, nobilitata dalla controreazione al rientro in gara del Barcellona e dalla resistenza finale”.