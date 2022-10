Libero elogia il lavoro di Giuntoli e il calciomercato del Napoli.

I giocatori che stanno facendo la differenza nel campionato sono costati poco. Il Napoli ha speso 15 milioni per Anguissa e 10 per Kvaratskhelia. Entrambi erano sui taccuini dei direttori di tutta Italia ma in pochi si fidano delle relazioni, la maggior parte crede solo nel proprio fiuto. Giuntoli è un’eccezione a questa regola. Sono due calciatori che, per caratteristiche, in A spostano facilmente le partite: Anguissa offre tanto se non gli viene chiesto troppo e Spalletti lo ha capito affiancandogli Lobotka; un duellante come Kvara, in un calcio in cui nessuno più punta l’uomo, diventa onnipotente. Il Napoli ricorda che le spese folli servono per i fenomeni, che sono pochi e non per tutti, mentre il resto è acquistabile a buon prezzo. Ma è solo per chi sa vendere e per chi sa scegliere. Molte società in Italia non sanno fare né l’una né l’altra cosa.