“L’applauso a Meret dopo lo sbaglio dimostra che il pubblico ha capito che il Napoli va sostenuto”

La Gazzetta dello Sport scrive del pubblico napoletano. L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, cerca di spingere alla calma, vorrebbe che non ci si lasciasse prendere dall’euforia. Ma è difficile di fronte a questo Napoli così esplosivo. C’è però un gesto dei tifosi che la rosea mette in risalto. Si tratta dell’applauso riservato a Meret dopo l’errore che ha portato al gol del Bologna, ieri, al Maradona. Fa capire che il pubblico ha capito di avere davanti una squadra dal valore concreto, che è importante sostenere sempre.

“Certo, ha un bel dire Luciano Spalletti quando spiega che il Napoli non deve farsi prendere dall’euforia. Però mettere il ghiaccio sull’entusiasmo di una città incandescente è quasi più difficile che vincere 10 partite consecutive. Perché per arrivare in doppia cifra la capolista deve superare anche i suoi errori, le sue pause. Ma ritrova sempre l’energia per riproporsi con ondate violente, per recuperare il carattere, per non demoralizzarsi dopo gli sbagli. Il successo che allunga la serie non è che sia meno spettacolare delle notti di Champions, visto il numero delle occasioni. Ma è diverso, manca la travolgente continuità, come se il Napoli sapesse dosare lo show, riuscisse ad adattarlo alle esigenze di giornata. E in ogni caso, anche la stanchezza per questi impegni aritmo folle si sente. Ma la produzione offensiva è superba. Le reti da giocatori diversi adesso sono 15, quelle arrivate dalla panchina 12, e il totale delle segnature fa 42 in 14 partite. E la vetta è riconquistata”.

“L’applauso per il portiere, subito dopo lo sbaglio, e la baldoria finale fanno intendere come il pubblico abbia capito di avere davanti qualcosa di concreto, da sostenere sempre”.