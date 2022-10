«La Superlega? Può partire nel 2024», l’annuncio shock al Financial Times

Il nuovo Ceo Reichart: «Il formato non sarà mai un ostacolo, la Superlega è una lavagna vuota, piacerà anche ai tifosi»

La Superlega non è affatto morta. Anzi. Ha un nuovo Ceo – amministratore delegato – il tedesco Bernd Reichart che è il nuovo Ceo di A22 la società che è dietro il progetto. L’annuncio di Reichart ha rilanciato la Superlega.

Il manager tedesco, ex direttore generale della RTL in Germania, ha concesso un’intervista al Financial Times, come riporta Diario As

In un’intervista al Financial Times, è andato oltre e ha fornito dettagli su ciò che spera possa essere il suo mandato come nuovo leader del progetto. La cosa più scioccante è che ha messo una data per un possibile inizio della competizione: “La stagione 24/25? E ‘ ragionevole…”, dire. Va ricordato che questa è la stessa data in cui la Uefa prevede di lanciare la sua rinnovata Champions League, con più squadre e un nuovo formato. Sia la Uefa sia la Superlega sono in attesa della decisione del Tribunale del Lussemburgo sul contenzioso tra i due (la causa sul monopolio Uefa, ndr). Il 15 dicembre l’Avvocato Generale emetterà un primo verdetto che potrebbe chiarire molte cose, anche se non sarà definitivo.

Reichart ha parlato di formato aperto, non chiuso

“Credo che un dialogo attivo ed esteso per creare un modello sportivo sostenibile per il calcio europeo. Vogliamo raggiungere le componenti della comunità calcistica europea e ampliare questa visione. La Superlega piacerà anche ai tifosi. È una lavagna vuota. Il formato non sarà mai un ostacolo”.

È questo, prosegue As, uno dei passaggi fondamentali.

Non sarà più un campionato chiuso, ma ci saranno sempre posti disponibili per quei club che riescono a qualificarsi per meriti sportivi.

“C’è una rivalutazione del progetto. C’è un movimento chiaramente dichiarato verso un formato aperto e l’adesione permanente fuori dal tavolo. Vogliamo vedere se c’è o meno un consenso più ampio sui problemi del calcio europeo”, ha sottolineato il nuovo Ceo.

