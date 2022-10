La Gazzetta illustra i piani di Mourinho che coinvolgono tre giocatori: Zalewski, Mancini e Camara. L’obiettivo è costringerlo in difesa

La Roma prepara due gabbie per fermare Kvaratskhelia. Ne scrive la Gazzetta dello sport che spiega come il georgiano non sia solo un uomo di fascia ma si accentri pure. Quindi le gabbie passano a due.

Proprio per questo le gabbie devono essere almeno di due tipi: una che copra il binario destro della difesa della Roma e una che protegga il centrocampo. Nel primo caso, toccherà all’esterno difensivo sobbarcarsi il compito, in prima battuta, di limitare il georgiano In che modo? Cercare sempre l’anticipo quando Kvara riceve spalle alla porta oppure “scappare” indietro quando viene servito in profondità.

Toccherà a Zalewski questo compito. Prosegue la Gazza:

Sul piano dello sprint se la può giocare, ma forse il vero segreto è un altro: aggredire l’esterno azzurro per farlo difendere, quindi stancare e non consentirgli di dedicarsi solo ad attaccare nel migliore dei modi possibili.

Gli darà una mano Mancini per cercare di fermare i suoi scarichi filtranti e poi al centro Camara che ha un passo più adatto di quello di Matic.

La Roma prepara due gabbie per fermare Kvaratskhelia. Vediamo come reagirà il georgiano.