La compagna di Meret: “Hanno augurato le cose peggiori a me, a te e a nostro figlio”

Su Instagram all’indomani del rinnovo col Napoli: “sei sempre stato in silenzio, non hai mai smesso di credere in te stesso, dimostrando maturità ed educazione”

La compagna di Alex Meret, Debora Romano, ha pubblicato un lungo status su Instagram in difesa del portiere del Napoli e contro le persone che in questi mesi lo hanno ripetutamente attaccato.

“Molte persone hanno avuto il coraggio di descriverti non conoscendoti, hanno avuto il coraggio di augurare le peggiori cose a te, a me, a nostro figlio e ora chiedono scusa! In questo periodo, dove sembra che i social siano la principale rete per esprimere la propria opinione, mi chiedo se davvero le persone sono queste, mi chiedo se può essere che la maleducazione e la cattiveria siano così presenti!

Prosegue la compagna di Meret:

Hai avuto, però, anche l’appoggio di persone che non ti hanno mai messo in discussione e che ci sono sempre state dal primo giorno! Te sei sempre stato in silenzio, continuando a lavorare e dimostrando maturità ed educazione, doti che non ti sono mai mancate! Hai avuto una forza mentale incredibile e non hai mai smesso di credere in te stesso! Ti sei guadagnato questo rinnovo dopo un periodo difficile e ora che hai l’occasione di dimostrare il tuo valore, lo stai facendo benissimo, quindi continua così! Siamo super orgogliosi di te ..e lo sai, per noi, sei il migliore”.

