Il Guardian: «Gasperini sta ottenendo i suoi migliori risultati di sempre ripudiando sé stesso»

“Gasperini non poteva continuare a fare le stesse cose aspettandosi un risultato diverso. Ha scelto la strada del pragmatismo”

L’Atalanta, che negli scorsi anni ha fatto notizia all’estero per essere la squadra più “europea” d’Italia, adesso fa notizia per il suo contrario. La trasformazione attuata da Gasperini in squadra pragmatica e primo posto in campionato hanno riaccesso le luci della ribalta. E anche il Guardian analizza questa rivoluzione tattica e filosofica.

“Sei vittorie e due pareggi li mettono in testa alla classifica, a pari punti con il Napoli. Il club bergamasco finora non è stato in svantaggio in nessuna partita. La gente si è abituata a vedere l’Atalanta lottare per la posizione in testa al gruppo da quando Gasperini ha assunto la carica di allenatore sei anni fa. Li ha guidati al terzo posto e alla loro prima qualificazione in assoluto alla Champions League nel 2018-19, poi li ha portati esattamente nello stesso posto in entrambe le due stagioni successive. Mai nella storia del club, però, hanno fatto un inizio così veloce come questo. Ironia della sorte, il miglior allenatore di sempre del club sta ottenendo i suoi migliori risultati dopo aver abbandonato le tattiche in cui crede”.

“I precedenti successi di Gasperini erano costruiti su un calcio coraggioso, sfidando i suoi giocatori a pressare in alto, giocare la palla corta e impegnarsi in duelli uno contro uno su tutto il campo. L’Atalanta ha segnato 98 gol in Serie A nel 2019-20 e 90 nella stagione successiva. “Se vuoi vincere devi segnare gol”, ha detto il mese scorso. “Non c’è altra possibilità.”

E invece adesso “è stato costretto a riconsiderare il suo approccio”.

“Gasperini ha pensato di dimettersi, non poteva continuare a fare le stesse cose aspettandosi un risultato diverso. Ha scelto la strada del pragmatismo, sviluppando un approccio tattico più cauto progettato per aiutare la sua squadra a subire meno gol poiché non era più in grado di segnare in modo prolifico come una volta”.

“Anche se l’allenatore continua a insistere sul fatto che questo non è il suo modo preferito di giocare, la sua squadra continua a ottenere risultati”.