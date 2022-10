Il Barça mette a bilancio l’azzardo: «Vittoria Liga e quarti di Champions»

La paradossale gestione finanziaria del Barcellona, riassunta dalla frase del vicepresidente Romeu: “Sappiamo come fare i miracoli”

I conti del Barça continuano ad essere in una posizione molto delicata, il club è ottimista. E non a chiacchiere. Il Barcellona ha deciso di puntare tutto. E ha messo a bilancio preventivo che quest’anno vincerà la Liga e arriverà almeno ai quarti di Champions. Lo ha spiegato Eduard Romeu, vicepresidente economico del club, nella presentazione dei conti per l’anno finanziario 2021-2022 e del bilancio per l’anno 2022-2023. L’esercizio della scorsa stagione del Barça presenta un utile di 98 milioni di euro. Per la prossima stagione raggiungerà i 1.255 milioni di euro.

“L’attivazione delle leve economiche più volte ripetute – scrive El Mundo – che non sono altro che la vendita di asset, verrà utilizzata di nuovo. “Una leva può essere anche la vendita di un giocatore”, ha detto Romeu. “I numeri sono capricciosi e tornano sempre. In questa stagione e nella prossima dovremo usare qualche meccanismo per arrivare al punto in cui vogliamo essere”. Il budget per quest’anno – ha detto – prevede la vittoria del campionato e il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League.

Nonostante la spesa per gli stipendi dei giocatori sia aumentata in questa stagione rispetto alla precedente, passando da 518 a 656 milioni di euro, il club si dice ancora “ottimista”

Romeu, parlando della possibilità di un ritorno di Messi ha detto una frase che è il simbolo di questa paradossale gestione finanziaria: “Sappiamo come fare i miracoli”.