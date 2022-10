I tifosi dell’Inter: “una bambina di 9 anni piangeva mentre colpivano il padre. Dov’era lo Stato?”

Le testimonianze raccolte dalla Gazzetta: “tutti anonimi, hanno paura di ritorsioni. Clima di omertà diffusa”. “Non tornerò mai più a San Siro”.

I tifosi dell’Inter e le loro testimonianze su quanto accaduto sabato sera a San Siro con tanti possessori di biglietto costretti ad abbandonare gli spalti con le buone o con le cattive perché la curva doveva esibire il lutto per il capo ultrà (pluripregiudicato) Giovani Boiocchi ucciso in in agguato a Milano. Per ora nessun comunicato ufficiale dell’Inter.

Ecco alcune testimonianze raccolte dalla Gazzetta:

Interpellati dalla Gazzetta, tantissimi tifosi che hanno potuto vedere solo un tempo del match con la Samp, per cui avevano regolare biglietto, hanno confermato il clima in curva, diverso dal solito. Nessuno, però, ha voluto parlare usando nome e cognome, temendo ritorsioni in un clima di omertà diffusa: «Gli ultrà dell’Inter spesso si sono distinti per iniziative benefiche, ma quello che ho visto sabato mi ha disgustato al punto che non rimetterò piede in curva in vita mia», racconta un 31enne della provincia di Milano abbonato da oltre dieci anni. E poi nel dettaglio dell’incubo vissuto: «Non hanno “chiesto “di uscire, già di per sé una cosa assurda visto che parliamo di un criminale, ma hanno minacciato e spinto davanti a me un signore che è caduto quattro file più giù». Lui, assieme ad altri pochi fortunati, ha potuto vedere il secondo tempo ricollocandosi al terzo anello, mentre la maggioranza sfollava via dallo stadio con le buone o con le cattive.

Un’altra abbonata, 24enne milanese che sedeva di lato vicino ai seggiolini arancioni, racconta invece la storia di una famiglia tedesca venuta per l’occasione e seduta accanto a lei: «Una bimba di nove anni piangeva mentre degli energumeni colpivano il padre dicendo che lì si eseguono i loro ordini e basta… Mi chiedo dov’era lo Stato sabato? E dov’è adesso l’Inter?». Anche lei dal prossimo anno lascerà il posto a cui è affezionata e cercherà cittadinanza in altri settori di San Siro.