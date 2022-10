I tifosi del City intonano cori su Hillsborough, la madre di una vittima chiede di incontrare Guardiola.

La madre di una delle vittime della tragedia di Hillsborough ha chiesto di incontrare Pep Guardiola per cercare di mettere un freno ai cori offensivi dei tifosi del Manchester City sul disastro del 15 aprile 1989, che uccise 97 persone. Si giocavano le semifinali della FA Cup tra Liverpool e Sheffield Wednesday.

Lo scrive Il Times. La donna, Margaret Aspinall, ha incontrato Klopp e i giocatori del Liverpool e adesso chiede di incontrare anche l’allenatore del City dopo che i tifosi del club hanno intonato quei terribili cori e persino imbrattato i bagni dello stadio con offese relative a quel tragico evento.

Il quotidiano inglese riporta le sue dichiarazioni.

«Mi piacerebbe parlare con Pep. Gli direi che non ci sono scuse per quei cori. Sì, i fan possono fare le loro battute, ma non se hanno a che fare con tragedie o razzismo. So che non sono tutti i fan a farlo, che non si possono incolpare tutti, ma ci sono persone malvagie, maleducate, persone idiote. Dovrebbero rendersi conto che se possono andare a una partita in sicurezza è perché 97 persone innocenti sono morte molti anni fa ad Hillsborough. Dovrebbero inginocchiarsi per la sicurezza che hanno ora. 97 persone sono in una tomba per la sicurezza di chi oggi va negli stadi. Tutte le risorse mediche sono disponibili per coloro che sono morti a Hillsborough. Dovrebbero essere ringraziati, non derisi. Mi fa male ogni volta che sento quelle canzoni, ogni volta che penso a mio figlio, innocente e di soli 18 anni, e in una tomba. Non aveva fatto niente di male. Era la sua prima partita fuori casa e stanno cantando quei cori contro di lui. Bisogna fare qualcosa».