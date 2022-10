I tifosi cantano: “Oh mamma mamma mamma, ho visto un grande Napoli”

La Gazzetta: una squadra in vantaggio di due gol in trasferta, specie se italiana, sarebbe portata a gestire il risultato. Non questo Napoli

“Oh mamma mamma mamma, ho visto un grande Napoli”. Lo intonano i tifosi del Napoli all’Amsterdam ArenA dopo il 6-1 inflitto all’Ajax. Una serata memorabile che sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita descrive così.

Una squadra in vantaggio di due gol in trasferta, specie se italiana, sarebbe portata a gestire il risultato. Non questo Napoli, con la mentalità che gli ha inculcato Spalletti. E così ancora aggressione alta, errore del portiere e prima doppietta europea per questo favoloso Raspadori. C’è solo una squadra in campo e Kvaratskhelia riesce a trovare il suo primo gol in Champions. ArenA zittita, si sentono i napoletani che rispolverano il ritornello legato a Maradona, ma stavolta raccontano di aver visto “un grande Napoli”. Vero. Ma gli uomini di Luciano non si fermano e segna Simeone su imbeccata di Ndombele. Non chiamateli panchinari. E manca ancora Osimhen.

Tutti elogiano il Napoli. Garanzini scrive così su La Stampa:

Quella dell’Inter col Barcellona, considerato il momento, ha tutta l’aria dell’impresa. Ma che cos’è allora quella del Napoli, che dopo averne fatti quattro al Liverpool va a rifilarne sei all’Ajax a domicilio? Uno spettacolo assoluto, un crescendo rossiniano dopo una partenza in salita. E ancora una volta la difficoltà, se non l’impossibilità, di individuare il migliore in campo in una squadra individualmente ma anche collettivamente in stato di grazia. Napoli a un passo dal primato nel girone, Inter tornata in piena corsa.