I Rangers: “Napoli e UEFA non hanno voluto dare biglietti per la Champions”

Il club scozzese in una nota parla di preoccupazione per la sicurezza dei loro tifosi che dovessero pensare di venire a Napoli nonostante la trasferta vietata

Per la partita di andata tra i Rangers e il Napoli, valida per la fase a gironi della Champions, fu vietata la trasferta ai tifosi partenopei pochi giorni prima della gara a causa dei funerali per la morte della Regina Elisabetta. I tifosi del Napoli, molti dei quali avevano già organizzato la trasferta, furono costretti a restare a casa e ad assistere dalla tv alla sfida. Contestualmente però la Uefa stabiliti che, per equità, nella gara di ritorno, neanche i tifosi scozzesi sarebbero potuto seguire la squadra a Napoli.

Nello stesso giorno i sostenitori scozzesi scrissero una lettera aperta ai tifosi del Napoli in cui gli comunicavano il loro rammarico per la decisone della Uefa di vietare la trasferta in Scozia, ma ancor più quello per la loro possibile trasferta in Italia

Siamo anche profondamente rattristati dal fatto che la UEFA abbia imposto delle restrizioni ai tifosi dei Rangers in merito alla visita allo Stadio Diego Armando Maradona per la partita di ritorno, per ragioni – in questo caso – di “integrità sportiva”. Questa decisione ci priverà della possibilità di visitare la vostra città leggendaria e uno degli stadi più appassionati del calcio europeo.

Oggi è arrivato l’ennesimo no alla trasferta degli scozzesi a seguito di una richiesta presentata dai Rangers al Napoli per discutere sulla possibilità di ospitare i loro supporters. Il club aveva anche collaborato con UEFA, FSE e autorità locali in Italia, e ha diramato una nota ufficiale sul proprio portale

Purtroppo è stato riconfermato da Napoli e Uefa che non c’è intenzione di mettere a disposizione biglietti ai tifosi, nell’interesse dell’integrità sportiva. In quanto tali – si continua a leggere -, i tifosi dei Rangers non potranno entrare nello stadio e non saranno ospitati all’interno della città. È molto deludente per i nostri tifosi, gente che segue lealmente il club, con grandi spese personali, e che sarà impossibilitata a vedere la nostra squadra. Tuttavia, siamo preoccupati per la sicurezza dei nostri supporters a seguito delle conversazioni con altri club e gruppi di tifosi britannici che hanno assistito a partite a Napoli e dobbiamo vivamente consigliare ai tifosi di non viaggiare per motivi di sicurezza