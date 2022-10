A volte si deve arrendere anche Guardiola. cioè il guru del calcio posizionale, il numero uno degli allenatori col joystick. A certi campioni non si può dire nulla. Non dove posizionarsi, non come muoversi. Nel calcio esiste l’istinto. Haaland è uno di questi calciatori. Il suo impatto con la Premier è stato semplicemente devastante.

«Ha un senso del gol incredibile. Sa dove posizionarsi, Sembra quasi che sia la palla ad andare sempre verso di lui. Ogni volta che c’è una deviazione, un cross… lui è lì. Come posso io dirgli se stare qui o lì in campo? È impossibile. È puro istinto, è una dote naturale, non ho niente da dirgli. Posso solo ringraziarlo per aver scelto di venire qui. Siamo fortunati a goderci il suo talento».

Sul Napolista, Mario Piccirillo ha scritto che Haaland al City ha addirittura tolto luce a Re Sole Guardiola.