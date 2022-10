Il portiere francese era pronto per rientrare dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. Oggi il nuovo stop in allenamento, problema al polpaccio

Il portiere del Milan, Mike Maignan, era quasi pronto per tornare a disposizione di Pioli e invece ha dovuto fermarsi di nuovo per un altro infortunio. Maigna ha saltato le ultime cinque partite, tra campionato e Champions League, per un infortunio al polpaccio. Oggi il nuovo stop, durante l’allenamento tenutosi a Milanello.

Secondo quanto riferisce Sky, il portiere francese sarà sottoposto a nuovi esami strumentali per capire l’entità del problema, ma si teme che Maignan debba restare fermo ai box anche nelle prossime settimane.

Sportmediaset scrive: Il portiere rossonero, che stava lavorando per recuperare dalla lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro rimediata in nazionale, è stato costretto a un nuovo stop, sempre per un problema al polpaccio. Maignan è stato immediatamente sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero. L’ex Lille stava svolgendo ancora lavoro personalizzato dopo il primo ko, risalente al match di Nations League tra Francia e Austria dello scorso 22 settembre. Sembrava potesse recuperare per la sfida di campionato col Monza o, al più tardi, per quella di Champions League contro la Dinamo Zagabria, ma ora l’attesa per rivederlo in campo sembra destinata a prolungarsi.

La Gazzetta è sicuramente più allarmante:

Ancora un guaio per Mike Maignan. E bruttissima notizia per il Milan, che già pregustava il ritorno in azione del portierone francese dopo lo stop per l’infortunio al polpaccio sinistro subìto in nazionale. Maignan, secondo un’anticipazione di Sky che ha trovato conferme, ha sentito di nuovo dolore durante l’allenamento personalizzato svolto oggi a Milanello: sono in corso gli esami strumentali per capire l’entità del problema. Invece verosimilmente dovrà attendere ancora parecchio: stando a quanto trapela, il rischio per il Milan è di rivederlo nel 2023, dopo il Mondiale.

Il Milan ha diversi giocatori infortunati, su cui Stefano Pioli non può contare. Tra gli altri anche Florenzi, Saelemaekers e Ibrahimovic, mentre sono sul punto di rientrare Kjaer, De Keteleare e Messias.