Gazzetta: Maignan out 3 settimane. Il Milan valuta di eliminarlo temporaneamente dalla lista Champions

Salterà sicuramente l’Empoli ma è in forse anche per Chelsea e Juve. Nel caso non riuscisse a tornare in campo contro i Blues, il Milan dovrebbe sostituirlo

Il portiere del Milan, Mike Maignan, costretto a lasciare la Nazionale francese per un infortunio al polpaccio rimediato nella sfida di ieri sera tra Francia e Austria, ne avrà per 2-3 settimane prima di poter rientrare in campo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che cita a sua volta Le Parisien.

“Secondo quanto è filtrato dagli ambienti Bleus – riporta Le Parisien – il portierone rossonero dovrebbe impiegare per guarire un tempo variabile tra le due e le tre settimane”.

Maignan sicuramente salterà l’impegno di campionato contro l’Empoli ma potrebbe anche essere a rischio per il match di Champions contro il Chelsea, il 5 ottobre e per quello di San Siro contro la Juve di tre giorni dopo. La Gazzetta scrive:

“Se il recupero di Maignan dovesse essere ritenuto improbabile dallo staff rossonero anche per la gara del Meazza col Chelsea (11 ottobre), il Milan si troverebbe a valutare se estromettere il francese temporaneamente dalla lista Champions e sostituirlo con Tatarusanu. Ed è questo l’orientamento prevalente al momento, in attesa di una prognosi più esaustiva. In lista oggi i soli due portieri inseriti sono Maignan e Mirante. Il regolamento Uefa (articolo 46.2), in presenza di prognosi dai 30 giorni in su, prevede e consente la sostituzione di un portiere nel caso ne figurino soltanto due in lista A, come nel caso del Milan. Maignan, in caso di decisione e comunicazione immediata alla Uefa, rientrerebbe in lista appena in tempo per sfidare la Dinamo Zagabria (25 ottobre) e sarebbe poi in grado anche di affrontare l’ultimo impegno del girone col Salisburgo”.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Tatarusanu non potrebbe sostituire Maignan.

“Al danno, peraltro, in casa Milan rischia di aggiungersi la beffa alla luce della compsizione della lista Champions presentata all’Uefa lo scorso 2 settembre. Nell’elenco, infatti, tra gli esclusi eccellenti, figurava anche il nome del secondo portiere Ciprian Tatarusanu, oltre che dei nuovi acquisti Aster Vranckx, Malick Thiaw e Yacine Adli, dell’infortunato Zlatan Ibrahimovic e di Tiemoué Bakayoko. Con Maignan ai box, quindi, Pioli ha al momento un solo portiere a disposizione in lista, il terzo Antonio Mirante, che sarebbe l’unico eleggibile per la doppia sfida contro il Chelsea”.

L’infortunio di Maignan è un brutto colpo per Pioli, che per Chelsea e Juve dovrà probabilmente fare a meno anche di Theo Hernandez per uno stiramento all’adduttore.