La Gazzetta dello Sport attribuisce l’esplosione di Anguissa in questo inizio di campionato alla sua diversa posizione in campo nel Napoli. L’anno scorso Spalletti lo aveva schierato mediano basso nel 4-2-3-1. Nel 4-3-3, invece, Zambo si esalta da mezzala e diventa artefice di penetrazioni importanti. È già a tre gol.

“Se nella passata stagione avevamo ammirato Zambo più da mediano basso nel 4-2-3-1, ora col ritorno al 4-3-3 si esalta da mezzala, capace di penetrazioni importanti. Era capitato anche nella passata stagione, ma forse con Fabian Ruiz che tendeva più a giocare a destra, da mezzo sinistro il camerunese aveva qualche difficoltà in più. Ora con Lobotka e Zielinski la sintonia è perfetta. E così i movimenti continui che Spalletti chiede alla mediana portano spesso Zambo negli ultimi 30 metri, a essere più decisivo: 2 gol e 2 assist in campionato, 1 gol (favoloso al Liberpool) e 1 assist anche in Champions a dimostrazione di un rendimento elevatissimo”.