È tregua tra gli ultras e l’Inter: ieri incontro “motivazionale” ad Appiano

Lo raccontano CorSport e Gazzetta. Una delegazione di ultras ha incontrato Inzaghi e alcuni giocatori per spronarli alla vittoria

Oggi lo stadio di San Siro sarà sold out ancora una volta. C’è Inter-Roma, un appuntamento importante per entrambe le squadre e gli allenatori. Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport raccontano di un incontro tra la squadra e gli ultras, ieri ad Appiano. Un incontro distensivo, più motivazionale che di contestazione, nonostante arrivi dopo gli striscioni contro Zhang. Un fattore che, scrive il Corriere dello Sport, lascerebbe ben sperare per l’accoglienza della squadra dell’Inter allo stadio, oggi.

“Ormai, la partecipazione della tifoseria nerazzurra non fa più notizia. Semmai, resta il dubbio sul tipo di accoglienza che riserverà lo stadio, dopo gli ultimi risultati. E il comunicato della Curva Nord, diffuso subito dopo Udine, con dito puntato apertamente contro i giocatori, non è stato il migliore dei segnali in questo senso. Ieri, però, una ridotta delegazione di ultras interisti si è presentata alla Pinetina. Lo ha fatto già di mattina, ma appreso che l’allenamento sarebbe stato nel pomeriggio è poi tornata qualche ora più tardi. Il gruppetto, quindi, ha avuto modo di incontrare Simone Inzaghi (difeso in quello stesso comunicato) e qualche giocatore, trasmettendo loro carica e spinte per la sfida con la Roma. Insomma, un messaggio del genere autorizza a credere che per questa sera ci possa essere una sorta di tregua: nessuna contestazione preventiva, al massimo qualche striscione di sprone “particolare””.

La Gazzetta dello Sport è dello stesso avviso:

“Per dire: alcuni esponenti della curva Nord ieri ad Appiano hanno sentito il dovere di trasferire a un gruppo ristretto di giocatori e allo stesso allenatore, con un incontro vero e proprio, la delicatezza del momento e la spinta

verso la vittoria”.