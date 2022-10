Su Il Giornale. Meritato il primo posto in classifica del Napoli, nella speranza che il suo allenatore non ritorni alle cattive abitudini nonostante il primato

Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive degli appuntamenti del turno di Champions League. E quindi anche del Napoli, che dovrà affrontare l’Ajax. La squadra di Spalletti è prima nel girone. E ha anche la vetta del campionato di Serie A insieme all’Atalanta. Il primato, in entrambi i casi, è meritato e i meriti dell’allenatore del Napoli sono indiscutibili, scrive Damascelli. Ma aggiunge anche una speranza: che il tecnico non torni a cadere nelle vecchie abitudini. In passato ha visto e immaginato nemici, ombre e fantasmi ovunque e questo lo ha danneggiato.

Il calendario oggi prevede due partite che si portano appresso storia, fascino e riguardano le due italiane. Il Napoli ad Amsterdam ha una voglia maledetta di ribadire il grandioso avvio europeo con sette gol segnati tra Liverpool e Rangers di Glasgow, i meriti di Spalletti sono indiscutibili, sperando però che il tecnico non ritorni alle cattive abitudini e a vedere o immaginare nemici e ombre e fantasmi ovunque, anche adesso che è primo in classifica”.