Osimhen è quasi pronto ma sarà sottoposto a una visita medica accuratissima. Contro la Cremonese spazio a Ostigard e Simeone

Il Corriere dello Sport dà qualche informazione sulla possibile formazione che Luciano Spalletti deciderà di schierare per Cremonese-Napoli. Le condizioni di Zielinski e Kvaratskhelia sono da valutare, ma non destano troppe preoccupazioni.

“Spalletti farà qualche cambio in più rispetto alle ultime esibizioni, è la fatica degli impegni ravvicinati a imporlo. Da valutare le condizioni di Zielinski, martedì sostituito alla fine del primo tempo, e Kvaratskhelia, uscito malconcio dai ripetuti duelli con i giocatori dell’Ajax”.

Il quotidiano sportivo continua, sempre su Zielinski e l’attaccante georgiano del Napoli.

“Zielinski, sostituito a causa di un trauma contusivo al polpaccio destro; e Kvara, sfilato via dallo stadio con la gamba sinistra fasciata. Nell’aria non si avverte particolare preoccupazione, ma prima di sciogliere le riserve è necessario attendere lo staff medico”.

Osimhen sarebbe pronto al rientro, ma occorre prima una visita accurata. Non si può rischiare: è comunque reduce da un infortunio muscolare, bisognerà valutare completamente le sue condizioni per capire se ci sono pericoli a farlo tornare in campo.

“Osimhen, sia ieri sia martedì al lavoro in sede, è ormai quasi pronto: scalpita e punta a rientrare nei convocati già domenica, ma è reduce da una lesione muscolare e prima di ottenere il placet sarà sottoposto a una visita accuratissima”.

Ci saranno comunque dei cambiamenti, nella partita con la Cremonese, a partire dalla difesa.

“Spalletti cambierà qualcosa in tutti i reparti: possibili dal 1’ Ostigard per Rrahmani e Mario Rui per Olivera, nonché Ndombele, Simeone e Politano. Magari insieme con Lozano se Kvara partirà dalla panchina”.