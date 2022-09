Napoli, il medico sociale: «Per il rientro di Osimhen la Cremonese è un obiettivo plausibile»

Canonico a Kiss Kiss Napoli. «La settimana prima è cruciale. Ha avuto il classico infortunio del velocista. Per Politano la prognosi è di tre settimane. Demme è ok»

Il medico sociale del Napoli Raffaele Canonico è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha fornito aggiornamenti in merito agli infortuni di Victor Osimhen e di Matteo Politano. Di seguito il report delle sue dichiarazioni.

Sul nigeriano:

«Victor ha avuto il classico infortunio del velocista. Tra le sue doti c’è proprio l’accelerazione, l’allungo sui 30/4o metri, arriva a 35 km orari. Si tratta di una lesione di secondo grado, di regola ci vogliono cinque settimane per guarire. Ora siamo al 17esimo giorno di stop, bisognerà riallenarlo per sopportare certi stress biomeccanici. Se può rientrare davvero con la Cremonese? Può essere un obiettivo plausibile. È la settimana prima della Cremonese ad essere cruciale. Se la prosima settimana i progressi saranno buoni e la cicatrizzazione sarà completa, lo riporteremo alla condizione organica e nei valori di forza e potrà ricominciare ad allenarsi col gruppo. Dopo qualche allenamento la guarigione completa. Il giorno dopo Amsterdam saremo a 28 giorni»

Osimhen, dunque, salterebbe ancora due partite: quella col Torino e l’andata con l’Ajax. Poi tornerebbe a disposizione di Spalletti.

Sulla maschera di Osimhen.

«Victor indossa ancora la maschera per avere quel plus di tranquillità e protezione. Clinicamente però lui è completamente guarito»

Su Politano.

«Politano ha sofferto parecchio, è un infortunio doloroso. In sostanza si tratta di distorsione alla caviglia di primo grado, la prognosi è di tre settimane ma vediamo come lui risponderà alla riabilitazionee alla fisioterapia. La situazione della sua caviglia però migliora giorno per giorno. Il dolore verrà gestito».