Sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma commenta il pareggio di ieri della Lazio contro lo Sturm Graz, in Europa League. Si è vista totalmente un’altra squadra rispetto a quella che gareggia nel campionato di Serie A. Forse le continue lamentele dell’allenatore, Maurizio Sarri, incidono sulla psicologia dei giocatori? E soprattutto, visto che l’allenatore sembra non gradire gli impegni europei, cosa succederebbe se la Lazio riuscisse a conquistare un posto in Champions per la prossima stagione?

“Un’ora è durata la Lazio in Europa, la prima spettacolare contro il Feyenoord, poi si è spenta la luce. E aspettiamo ancora che la squadra si ripresenti in campo con lo stesso entusiasmo e la stessa intensità che l’hanno portata ai vertici del campionato. È come se ogni volta si spegnesse la luce. Come se di giovedì non arrivasse la corrente, una sorta di black out misterioso su cui bisognerebbe indagare a fondo”.

“Ci chiediamo, ovviamente, se le consuete lamentele di Sarri sul calendario e sull’impossibilità di essere competitivi su tre fronti – teorie ribadite ancora una volta prima della sfida contro lo Sturm – incidano sulla psiche dei giocatori oppure no”.

“Prima ancora di giocare, il tecnico ci avverte sempre che sarà dura e che la squadra non gli sembra pronta: ma se un giorno i biancocelesti riuscissero a conquistare un posto in Champions che cosa accadrebbe? Riflessioni a ruota libera, perché è ormai chiaro che la Lazio del campionato è tosta e divertente, completamente padrona del progetto di Mau, e quella di Coppa no, sebbene ieri siano scesi in campo quasi tutti i titolari, Milinkovic e Luis Alberto compresi”.