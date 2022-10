CorSport: Di Maria inventa calcio più di una Juve intera

L’argentino ha mandato in gol Rabiot nel primo tempo, Vlahovic al rientro in campo dopo l’intervallo e di nuovo il francese nel finale con un angolo delizioso

La Juventus ha battuto il Maccabi Haifa in Champions League per 3-1 e in tutti e tre i gol c’è stato lo zampino di Angel Di Maria. Alberto Dalla Palma, sul Corriere dello Sport, scrive che l’argentino inventa calcio più di tutta la

Juventus al completo. Purtroppo, però, contro il Milan, sabato, Allegri non lo avrà a disposizione: è ancora squalificato per la gomitata di frustrazione rifilata a Izzo. L’argentino si scusò del gesto. A distanza di qualche ora dalla gara di campionato disse:

Voglio scusarmi con tutti per questa reazione inappropriata che ho avuto sul campo. Aver lasciato la squadra con uno in meno in un momento così difficile del campionato ci ha fatto perdere la partita. Aver perso è solo colpa mia. Mi dispiace così tanto. Sono un professionista ma anche un essere umano che commette errori e sa riconoscerli.

Ciò non toglie che abbia avuto due giornate di squalifica.

Di Maria inventa calcio più della Juve intera

Il CorSport scrive:

“finalmente Di Maria è sbarcato a Torino per fare la differenza nella Juve forse più in crisi degli ultimi anni, chissà quanto Allegri maledirà l’assenza dell’argentino contro il Milan, sabato prima di cena, in una sfida che potrebbe riaprire il campionato bianconero dopo il primo successo in Champions. Ancora squalificato per l’espulsione di Monza, Angel non potrà affrontare i rossoneri, che a Londra hanno iniziato subito a pagare le assenze di molti big. Il Di Maria che abbiamo ammirato ieri sera allo Stadium contro il Maccabi è in grado di stravolgere da solo gli equilibri in zona scudetto, perché lui inventa calcio più di una Juve intera, entrata in crisi contro avversari modestissimi nel finale, quando pensava di aver già chiuso la pratica. Meno male che l’argentino aveva mandato in gol Rabiot nel primo tempo, Vlahovic al rientro in campo dopo l’intervallo e ancora il francese nel finale con un angolo delizioso: tre assist con il contagiri, trasformati dai suoi compagni in un successo che può ancora regalare ad Allegri il sogno di entrare negli ottavi”.