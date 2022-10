CorSport: Ajax-Napoli, Lozano e Simeone titolari, Rrahmani stringe i denti

Il difensore kosovaro ieri si è allenato con una vistosa fasciatura al ginocchio, proverà ad esserci. Per il resto, stessa formazione di Napoli-Torino

Contro l’Ajax, stasera, in Olanda, nel Napoli di Spalletti saranno titolari Lozano e Simeone. Il Corriere dello Sport dà le ultime in termini di formazione. L’allenatore deve valutare la stanchezza dei suoi uomini. Per questo motivo Politano, uscito stremato dalla partita di campionato contro il Torino, dovrebbe riposare in panchina. Al suo posto Spalletti dovrebbe schierare Lozano, che col Toro ha avuto meno minutaggio, anche perché rientrato per ultimo dagli impegni in Nazionale.

“I crampi che hanno costretto Politano a salutare stremato la partita con il Toro sono un’immagine simbolo: Lozano è pronto. Proprio come Simeone: in attesa del rientro di Osimhen, ieri escluso dai convocati ma ormai praticamente pronto a ripartire, questa volta è lui il candidato a vincere la sfida tra amici del gol con Raspadori”.

Ci saranno pochi altri ritocchi nella formazione, rispetto alla squadra che ha affrontato il Torino sabato. In porta ci sarà, come sempre Meret, mentre la difesa vedrà Rrahmani, Kim, Di Lorenzo e Mario Rui. Rrhamani proverà a farcela, anche se ieri si è allenato con una vistosa fasciatura al ginocchio. Spalletti, in ogni caso, ha già pronto un piano alternativo per sostituirlo: gli uomini non gli mancano.

“Sì, Amir dovrebbe partire ancora dal primo minuto nonostante ieri abbia esibito una fasciatura al ginocchio destro nel corso dell’allenamento. Nel caso in cui non dovesse farcela, allora il signor Luciano valuterà una soluzione alternativa tra Juan Jesus e Ostigard”.

Per il resto, centrocampo confermatissimo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. E in attacco, con Simeone e Lozano, l’insostituibile Kvaratskhelia.