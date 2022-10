CorSera: il Napoli non si accontenta, è questo il nuovo manifesto della stagione

Per nulla appagata dal passaggio del turno, la squadra ha mostrato ancora una volta il suo repertorio. Spalletti si è commosso al secondo gol di Simeone

Il Napoli non si accontenta. Il Corriere della Sera indica in questa frase il nuovo manifesto della stagione della squadra di Spalletti. Ieri ancora una volta vittoriosa in Champions League sui Rangers, nonostante avesse già portato a casa la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo.

“La squadra di Spalletti non si è sentita appagata per il passaggio del turno già decretato dopo la vittoria contro l’Ajax. Piuttosto ha mostrato ancora una volta tutto il suo repertorio sul campo: palleggio, gol e anche capacità di

gestione. La festa del Maradona, al triplice fischio, è totale come il calcio espresso da una squadra che recita ormai in

maniera naturale lo stesso spartito anche se gli interpreti cambiano. Si chiama forza. Che si traduce in consapevolezza”.

Simeone ha chiuso la pratica e la partita in un quarto d’ora circa con due azioni da manuale. Il primo gol su imbeccata di Di Lorenzo, con un bel controllo di sinistro e gol di destro. Il secondo con l’aiuto di un delizioso assist di Mario Rui.

“Il Napoli non si accontenta, ed è questo il (nuovo) manifesto della stagione.

Il gruppo di Spalletti ha tre centravanti a disposizione, uno più forte dell’altro. Chiunque venga scelto dall’allenatore segna. E non solo i centravanti, ormai i marcatori aumentano ad ogni partita.

“Tre centravanti, uno più forte dell’altro. Spalletti ha applaudito i suoi, tutti. Si è quasi commosso al secondo gol di Simeone, così come il Cholito è corso a prendere l’abbraccio di Osimhen. A Raspadori è mancato l’acuto, ma non ha

sbagliato nulla”.