Il Giornale. Spalletti è riuscito ad assemblare un gruppo più funzionale dell’anno scorso, dopo una partenza sotto il segno del pessimismo cosmico

Chissà De Laurentiis quante riforme del calcio potrà proporre, ora che comanda in Italia e spadroneggia in Europa, scrive Il Giornale. Il presidente del Napoli non avrebbe probabilmente neppure immaginato un risultato simile per la sua squadra.

“Adesso che comanda in Italia e spadroneggia in Europa, chissà quante riforme del calcio avrà da proporre Aurelio De Laurentiis. Provocazioni a parte, il patron del FantaNapoli di questi tempi si godrà a pieno il magic moment: nemmeno lui forse avrebbe immaginato di ritrovarsi così in alto dopo un mese e mezzo di stagione. E se in Italia ha già provato altre volte il brivido del comando, in Europa non aveva mai vissuto una partenza del genere”.

Quello che torna da Amsterdam è “un Napoli debordante”, che fa paura a qualsiasi squadra europea. De Laurentiis, continua il quotidiano, si trincera dietro il solito tweet di commento,

“ma il limite dei caratteri imposto dal social preferito non gli consente di dire di più. Né lui lo vorrebbe, vista l’immancabile scaramanzia partenopea a cui anche il presidente non sfugge. Di certo questa è una squadra che lo farebbe parlare per ore, forse per giorni, e come dargli torto: Spalletti è riuscito ad assemblare un gruppo più funzionale dell’anno scorso, proprio nella stagione partita sotto un segno di pessimismo cosmico per le partenze di tanti big”.

E invece Kvaratskhelia, Raspadori, e il sontuoso centrocampo formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski “hanno messo le ali a una squadra che sta viaggiando a livello delle superbig d’Europa anche in campionato”. E manca ancora Osimhen, atteso al ritorno dopo l’infortunio.

Il Napoli ha praticamente già in tasca gli ottavi di Champions.

“Così a Napoli hanno tutto il tempo di pensare al campionato, mentre le nostre altre grandi devono continuare a sudarsi la qualificazione in Europa. Che sia un segnale anche questo?”.