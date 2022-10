Cassano e gli scappati di casa del Napoli: “Si può dire che erano mediocri? Bagni non è Xavi”

Cassano e gli scappati di casa del Napoli che avrebbero vinto lo scudetto solo grazie a Maradona. Cassano è stato intervistato da Le Iene. Dove fondamentalmente è rimasto della sua idea e ha risposto a Ciro Ferrara. Ne scrive clubdoria46.it che titola: “Cassano non chiede scusa a nessuno e su Ferrara…”

Dopo aver sentito le risposte dei calciatori, e dei dirigenti del Napoli, sulla parole di Antonio Cassano e gli ‘scappati di casa’, Le Iene hanno incontrato anche il diretto interessato.

Nessun passo indietro da parte dell’ex calciatore della Sampdoria, che anzi a modo suo ha rincarato la dose su quanto detto a ‘Muschio Selvaggio’ il podcast di Fedez su YouTube.

Scappati di casa, per me, non è un’offesa. Quelli erano giocatori mediocri, scarsi, si può dire questo? È un’opinione mia. Quella lì era una squadra mediocre in cui ha fatto un miracolo Diego. Erano giocatori mediocri o scarsi, ho il diritto di pensare così.