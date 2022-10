Benzema: «I miei eroi sono mio padre e mia madre, perché se la sono passata davvero male»

A GQ: «Mi piacerebbe allenare i giovani. Penso che non li alleniamo bene nel calcio di oggi. Vogliono solo segnare, ma non tutto si può ridurre a quello».

L’attaccante del Real Madrid, Karim Benzema, ha rilasciato una lunga intervista a GQ prima di ricevere il Pallone d’Oro. Ha raccontato la sua carriera, l’aspirazione al Mondiale in Qatar e ha toccato tanti altri temi. A partire dai suoi gusti in tema di abbigliamento.

«Cosa mi piace indossare? Dipende dall’occasione. Jeans, una tuta. È bel tempo o brutto tempo? Sono stanco o no? Non sono quasi mai stanco però. Anche così, penso attentamente a cosa indosserò ogni volta che esco. Anche se sono solo un paio di pantaloni della tuta. Mi guardo allo specchio e penso: “Okay, va bene” o “non ti sta molto bene”. Mi fermo un attimo. Mi prendo il mio tempo. Gioco a calcio, quindi posso permettermi vestiti costosi».

Ci sono accessori da cui sei ossessionato?

«A casa ho diverse scarpe da basket. Anche alcune delle prime Adidas di tanto tempo fa. Ho molte scarpe. Mi piace indossare cose classiche. Ho vestiti e scarpe che non sono più confezionate e che conservo con cura. Di tanto in tanto le indosso per uscire. Mi piace quel tipo di abbigliamento vintage. Con la moda di oggi, tutti indossano più o meno la stessa cosa».

Chi erano i tuoi eroi quando eri piccolo? Benzema non ha dubbi: suo padre e sua madre.

«Mio padre e mia madre. Come mai? Perché sono stati davvero male. Se parliamo di eroi, i miei sono mio padre e mia madre. Non aveva un calciatore come esempio da seguire. Non ho intenzione di dirti che ci sono sempre riuscito da solo, ma venendo da dove vengo dovevo eccellere in qualcosa. Dato che avevo un po’ più di talento per il calcio, ho fatto del mio meglio per avere successo. A 15 o 16 anni ho iniziato a ispirarmi a Ronaldo, Zidane e altri per imparare, ma non ho mai detto: “Voglio essere come lui”».

Senti una certa responsabilità nei confronti dei tuoi genitori per essere il migliore?

«No, non si tratta di essere il migliore. Per me, in uno sport di squadra come il calcio è inutile dirsi: “Devo essere il migliore”. Non puoi farlo da solo. È impossibile. Ti evolvi solo se le persone intorno a te ti aiutano a essere migliore, e se aiuti anche loro segnando gol, vincendo partite. Per i miei genitori, mio ​​padre e mia madre, era sufficiente che io fossi un calciatore professionista. Sii professionale e lascia che il resto venga da sé, è così semplice. Il mio obiettivo, il mio obiettivo, è cercare di essere il meglio che posso essere».

Benzema e i suoi figli:

«Mi rende molto eccitato quando mia figlia o mio figlio vengono allo stadio per vedermi, sono così felice. Inoltre, il mio ragazzo ama il calcio. Sono momenti eccezionali e straordinari. Non so come descriverli».

Il tuo modo di pensare al calcio è cambiato da quando sei diventato padre?

«No. Onestamente è quello che ci diciamo, che cambiamo quando abbiamo figli. La realtà è che ciò che è cambiato è che ora hai dei figli. Hai più responsabilità. Devi allevarli e insegnargli la strada giusta e tutte quelle cose, ma alla fine sono sempre la stessa persona. Non sono i bambini che ti cambiano. Ora sono più maturo, ma questo ha semplicemente a che fare con l’età. Ti succede che tu abbia figli o meno. Molte cose sono cambiate nella mia vita. Ho dei figli, ma sono sempre lo stesso».

Come è Karim Benzema padre?

«Mio figlio Ibrahim è bravissimo a calcio, ma quando mi alleno con lui non sono sempre molto simpatico. Se non mi ascolta quando lo sorpasso, lo controllo, ecc., mi comporto come se stessimo giocando a calcio vero. Non vale un “papà, sto per piangere” o “sono triste”. Quel genere di cose. Lo trovo divertente perché mio padre era lo stesso con me. Questo è il mio rapporto con mio figlio, anche se a fine allenamento gli do un abbraccio se se lo è guadagnato».

Cosa diresti a Karim Benzema 13enne, se lo avessi qui?

«Non so. Quando avevo 13 anni, non ascoltavo molto nessuno».

A proposito di Madrid, come descriveresti la tua evoluzione al club?

«Gli inizi sono stati molto difficili perché ero molto giovane e molto solo a Madrid. Non conoscevo la lingua. La prima stagione è stata molto difficile, ma mi ha anche costretto a riflettere e dire: “Non è facile. Ho talento, tutto quello che mi serve per avere successo in questo club, ma devo scoprire cosa mi serve per migliorare per continuare a crescere. Se continuo al livello in cui sono adesso, non riuscirò a farcela”. Da allora, c’è stata una crescita costante al punto in cui sono oggi».

In tutto questo tempo, hai dovuto cambiare il modo in cui ti alleni o ti avvicini alle partite?

«Forse ora mi alleno un po’ meno, ma è normale. È l’età. Quando avevo 21 anni non avevo bisogno di allenarmi come un matto. Voglio dire, oggi il calcio è diverso. Poi, ovviamente, ho dovuto cambiare un po’ il mio stile, mi sono dovuto adattare. Non sono lo stesso giocatore di quando ero al Lione. Certo che cambi. Ora, e in realtà negli ultimi tre o quattro anni, gioco a calcio come voglio e nel modo in cui so giocare».

Che consiglio daresti ai giovani giocatori?

«Direi loro che ora è un mondo diverso. Puoi dare loro dei consigli, ma i giovani devono poter sviluppare le proprie idee, dire a se stessi: “Cosa devo fare per diventare un professionista?”. Ci sono molti esempi da seguire. Ci sono molti giocatori di diversa estrazione. Alcuni se la sono cavata male, altri meno. Alla fine, rimani fedele a ciò che pensi possa funzionare per te. Lo dico perché ho dei fratellini, ho dei nipoti e lo so. Se insisti e li infastidisci, dopo un po’ non vorranno più ascoltarti. Per me, giocare a calcio è questo, è così che la vedo. L’unica cosa che posso dirti è di cercare l’esempio migliore da seguire, che sia Fulanito o Menganito. Sono uno dei tanti giocatori. Se vuoi essere come me, perfetto, nessun problema, posso aiutarti e darti dei consigli, ma poi devi pensare ai tuoi sogni: “Come posso realizzarli?”. Questo è tutto. Nessuno ha bisogno di guidarli. Continua a giocare a calcio e ad amare il calcio, e basta».

Cosa farai dopo il calcio? Benzema risponde che gli piacerebbe allenare i giovani.

«Non so. Magari mi piacerebbe aiutare i giovani ad allenarsi, guidarli a diventare dei bravi calciatori che capiscano che essere i migliori in realtà è più che segnare gol. Penso che non alleniamo bene i giovani giocatori nel calcio di oggi. Se glielo chiedi, oggi vogliono solo segnare gol. Vogliono tutti segnare. Ma non tutto si può ridurre a quello. Forse cercherò di essere vicino a quei ragazzi per formarli. Non voglio allontanarmi troppo dal calcio».