Arveladze: «Kvaratskhelia vicino all’Ajax l’anno scorso»

“Kvaratskhelia è stato offerto all’Ajax nel corso del mercato invernale l’anno scorso. Erano gli ultimi giorni e il tempo era troppo poco per poter definire l’affare. Poi c’era la questione prezzo, il cartellino era valutato 15 milioni di euro e per l’Ajax era troppo alto. Le sue statistiche non sembravano essere così buone da valere questo investimento. L’Ajax voleva pagarlo per una cifra 9 ai 12 milioni di euro. Alla fine il Napoli lo ha comprato per dieci milioni di euro. A volte il calcio va così”.