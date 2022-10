Anguissa, oggi gli esami. Spalletti spera di recuperarlo per la Roma

Oggi il Napoli sottoporrà Frank Anguissa a nuovi test per valutare a che punto sia il recupero dall’infortunio rimediato contro l’Ajax. Il centrocampista del Napoli è reduce da un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Spalletti spera di recuperarlo per la partita contro la Roma di domenica. C’è fiducia. Il Corriere dello Sport scrive:

“Spalletti non ha mai perso la speranza di recuperare Anguissa in tempo per la partita di Roma e dunque in netto anticipo rispetto ai tempi di recupero stimati, ma prima di avvalorare le aspirazioni del signor Luciano è necessario cominciare a valutare le sue condizioni a una settimana dall’infortunio. Ovvero: oggi.”

“Frank è fermo dall’ultima di Champions per un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra e ha già saltato il Bologna. Sebbene i tempi di recupero siano inizialmente stati quantificati in due settimane, Spalletti ci spera. Non ci conta ma spera di poterlo recuperare per la Roma, per domenica, a una decina di giorni dall’infortunio. Le chance? Tutto dipende dalle risposte del giocatore a una settimana dall’inizio delle terapie e della tabella personalizzata. Lo staff medico lo valuterà innanzitutto oggi e poi continuerà a farlo nei prossimi giorni. con un principio inderogabile di fondo: vietato rischiare”.