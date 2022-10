Ad: «Gli ultras del Napoli hanno confermato la loro pessima reputazione»

Il riferimento è ai fatti di ieri, con un tifoso dell’Ajax accoltellato. «Già in passato i tifosi in trasferta in Campania sono stati spesso aggrediti»

«Gli ultras del Napoli hanno confermato la loro pessima reputazione. Già in passato, i tifosi in trasferta in Campania sono stati spesso aggrediti».

Sono le parole di Ad, quotidiano sportivo olandese. Ovviamente, il riferimento è ai fatti di ieri sera. Un giovane olandese, tifoso dell’Ajax, è stato accoltellato alla gamba destra. È accaduto nel centro storico di Napoli, a Piazza Bellini. Secondo quanto risulta dalle prime indagini della Polizia, il 21enne sarebbe stato colpito da alcune persone. È stato confermato che il fatto è avvenuto in seguito a un diverbio scatenato da motivi calcistici.

Come riportato nella nottata, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, le sue ferite sono state giudicate guaribili in 15-20 giorni. Ad fa sapere che il tifoso sarebbe addirittura in condizione di partecipare regolarmente alla partita, e che dunque sarà allo stadio Maradona. L’Ajax ha venduto più di 2200 biglietti per la partita di stasera. La dirigenza del club di Amsterdam aveva già chiesto ai supporters di stare attenti, di non indossare i colori del club e di lasciare i bambini a casa. La speranza è che i disordini di ieri non abbiano alcuna ripercussione.

Ad, che riferisce di scontri tra i gruppi organizzati dei due club in diverse parti della città (coinvolti anche alcuni ristoranti e e bar) consiglia ai tifosi dell’Ajax di recarsi recarsi insieme allo stadio. Possono farlo con più di tre ore anticipo rispetto all’orario della partita. Gli autobus faranno deviazioni di quasi un’ora proprio per motivi di sicurezza.