Un giovane tifoso dell’Ajax accoltellato a Napoli nel centro storico

Colpito alla gamba in piazza Bellini zona di movida. Ventuno anni, arrivato a Napoli per la partita. Giudicato guaribile in 15-20 giorni

Un giovane tifoso dell’Ajax accoltellato a Napoli alla gamba destra nel centro storico di Napoli. È stato colpito da alcune persone, sta indagando la polizia. Dalle prime notizie sembra che si sia trattato di un diverbio o una rissa nata per motivi calcistici.

Un giovane tifoso dell’Ajax accoltellato a Napoli. Il giovane ha 21 anni ed è arrivato a Napoli per seguire l’Ajax impegnata domani contro il Napoli. È stato ferito con un’arma da punta e taglio. È avvenuto in piazza Bellini, pieno centro storico, zona di movida.

La dinamica non è ancora chiara agli inquirenti: si parla gli di un diverbio per motivi calcistici, per l’agenzia Ansa la circostanza fa ritenere che gli aggressori siano stati ultras del Napoli. Ma è ancora presto, è al lavoro la Digos.

Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, le sue ferite sono state giudicate guaribili in 15-20 giorni.

Stasera l’Ajax ha tenuto la consueta conferenza stampa con allenatore e Bergwijn che hanno parlato anche della vicenda del presunto no allo scambio di magliette:

Conferenza stampa dell’allenatore dell’Ajax Schreueder e del calciatore Bergwijn.

Bergwijn ha smentito il caso magliette che all’andata i calciatori olandesi non avrebbero voluto scambiare con quelli del Napoli

“C’è stato un malinteso, un fraintendimento. Non volevamo rifiutare lo scambio di magliette. Non ci siamo capiti, è venuto il team manager del Napoli ma in quel momento non avevamo le magliette da scambiare”. “Mi aspettavo un Napoli così forte, hanno giocatori molto forti, a partire da Kvaratskhelia”

Il momento dell’Ajax:

“È normale, ci sono momenti buoni e meno buoni, io non posso che continuare ad allenarmi al meglio. Abbiamo parlato tra di noi nello spogliatoio, ma quello che diciamo resta lì, non ci resta che dimostrare in campo la nostra reazione. Tadic per noi è un giocatore importante, in campo e nello spogliatoio. Domani però non ci sarà”.

Le parole dell’allenatore Schreuder

Dobbiamo fare di più quando abbiamo noi il pallone, ma essere anche più bravi senza palla. Non abbiamo un problema di fragilità, siamo un po’ instabili ma non si può pensare di giocare a livello altissimo tutte le partite” Il Napoli è forte, ma la settimana scorsa abbiamo dimostrato che fino al secondo gol eravamo ancora in partita. “È vero, soffriamo molto sui cross ma i gol si prendono sempre da squadra. Dobbiamo difendere da squadra. Abbiamo la nostra idea di gioco, non la cambieremo. Vogliamo comandare il gioco, pressare alto, poi dovremo essere bravi anche in difesa ma l’atteggiamento sarà quello dell’andata ma saremo più attenti ai dettagli”. “Il passaggio del turno è sempre possibile. Se vinciamo domani, possiamo ancora qualificarci” “Ci aspettavamo il Napoli così forte. Se batti il Liverpool con quattro gol e sei in testa alla Serie A vuol dire che sei una squadra forte” “Una finale? No. È come ogni altra partita, vogliamo vincere”.