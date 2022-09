Ziliani: mentre la Francia punisce i cori razzisti, Gravina chiede l’elemosina per le bollette di Coverciano

Su Il Fatto. Facciamo sempre più schifo al mondo. Il Vesuvio che deve lavare col fuoco Napoli e i calciatori di colore scimmie sono folklore

Su Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani sottolinea la differenza tra l’Italia e la Francia nel punire i razzisti allo stadio. Dopo la gara tra Psg e Juventus, ad esempio, in Francia sono finiti a giudizio due tifosi bianconeri per aver fatto il saluto nazista e intonato ululati da scimmia, mentre da noi non si fa nulla. Ne è una prova quanto accaduto al Franchi il 3 settembre scorso, durante Fiorentina-Juventus, con i cori antisemiti degli juventini, o quelli dello stesso tenore intonati durante il derby Milan-Inter del giorno seguente dai tifosi nerazzurri.

“Perché il calcio italiano è diventato l’orrido circo di cui nessuno qui da noi si vergogna ma che tutto il mondo vede, e davanti al quale inorridisce?”.

Gravina ha parlato all’indomani delle due partite citate e non ha detto una parola su quanto accaduto, anzi, ha invocato ancora una volta l’aiuto del Governo per il calcio in difficoltà, ha parlato delle bollette di Coverciano.

“il presidente federale in carica (Gravina) riesca nell’impresa di lanciare l’allarme sui mali del calcio italiano bypassando completamente l’argomento, di fatto negando per l’ennesima volta l’esistenza di questo cancro che corrode il nostro movimento, e trovi invece il tempo per denunciare: “Bollette troppo alte, rischiamo di chiudere Coverciano”, chiedendo poi l’elemosina al governo dopo l’arrivo a luglio di una bolletta da 79 mila euro, il presidente di un calcio la cui Serie A ha dissipato solo nel 2021 qualcosa come 174 milioni per pagare le immorali prebende ai procuratori, questo è davvero troppo”.

Ziliani conclude:

“Più gli anni passano e più facciamo schifo al mondo. In Asia, Africa, Oceania, Sudamerica e Nordamerica le nostre partite non fregano ormai a nessuno, i diritti-tv della Premier League valgono 10 volte i nostri ma i problemi, per i mammasantissima di via Allegri, sono la pirateria in tv e le bollette della luce di Coverciano. Il Vesuvio che deve lavare col fuoco Napoli e i napoletani, i calciatori di colore scimmie e i campioni d’Italia ebrei sono folklore. Venghino signori venghino, la Serie A vi aspetta: pizza, sole, svastiche e saluti romani”.