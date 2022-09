Psg-Juventus, due ultrà bianconeri a processo a Parigi per razzismo allo stadio 

La procura di Parigi ha spiegato che due dei tre adulti sono stati rinviati a giudizio per una data non ancora determinata per essere processati dal tribunale penale della capitale, uno per “insulto pubblico di natura razzista” e l’altro per “apologia di reato contro umanità”.

Per quanto riguarda il terzo maggiorenne, la procedura è stata archiviata per mancanza di un reato sufficientemente grave secondo l’accusa. Per quanto riguarda il minore, la procedura per “pubblico insulto” è stata archiviata “a condizione di un divieto a comparire nell’Île-de-France per sei mesi”.

La Uefa ha annunciato l’apertura di un procedimento disciplinare, con la nomina di un ispettore incaricato di indagare sui “sospetti di comportamento discriminatorio dei tifosi bianconeri” durante la partita.