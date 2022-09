Serie A, i tifosi di Juve e Inter intonano cori antisemiti, il Milan denuncia alla Procura (VIDEO)  

I cori della vergogna: «I viola non sono italiani ma una massa di ebrei», «sterilizziamo le donne di Firenze», «I campioni dell’Italia sono ebrei»

Non solo i cori razzisti e di discriminazione territoriale dei tifosi della Lazio contro quelli del Napoli, nel weekend di Serie A ci sono stati anche cori antisemiti. Da parte dei tifosi della Juventus e di quelli dell’Inter. Il Corriere della Sera ne scrive:

“Fiorentina-Juventus non è finita al novantesimo. Ieri sui social ha cominciato a circolare un video girato nel settore ospiti con cori gravissimi: «I viola non sono italiani ma una massa di ebrei» e ancora «il viola è il colore che odio di più, sterilizziamo le donne così non ne nascono più»”.

Non solo.

“Oltre ai cori offensivi, sabato allo stadio, nel settore parterre di curva Ferrovia, c’erano anche un uomo e un ragazzino immortalati con maglia e sciarpa del Liverpool. Nell’ambiente juventino il ricordo è andato subito alla tragedia dell’Heysel e gli steward, forse per evitare conseguenze peggiori, hanno fatto togliere i simboli del club inglese”.

I tifosi dell’Inter non sono stati da meno. Su Twitter gira un video in cui alcuni tifosi nerazzurri cantano: «I campioni dell’Italia sono ebrei», prima dell’ingresso in campo delle due squadre, nel derby. Video rilanciato dal Milan su Twitter con il commento: «Che tristezza».

Che tristezza. Such a shame. https://t.co/CgYC7881a5 — AC Milan (@acmilan) September 4, 2022