Zeman: «Si parla tanto del non gioco di Allegri ma chi è che gioca? L’Empoli e l’Udinese?»

Zdenek Zeman ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb in occasione del Festival dello Sport a Trento. Riportiamo alcune delle sue dichiarazioni.

«Quando non si vince si è messi tutti in discussione, anche Guardiola che è il miglior allenatore al momento. Lui ha qualche infortunio in più, qualche squalifica in più e penso che paghi questo. Non solo, è normale stupirsi quando la Juve perde a Monza. Però il calcio è così: si può vincere con tutti e perdere con tutti, di solito la Juve vince. Si parla tanto del suo non gioco? Ma perché, chi è che gioca? Poche squadre lo fanno, magari l’Empoli o l’Udinese però non puntano a vincere il campionato»