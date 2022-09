Zazzaroni: dopo l’impresa con il Liverpool le proteste contro De Laurentiis sfiorano il grottesco

Il 23 luglio lo striscione sui “tre pacchetti a dieci euro”, riferito a Kim, due settimane dopo quello che definiva De Laurentiis “affarista, arrogante e buffone”.

Zazzaroni ribadisce che il mercato del Napoli è stato il migliore della Serie A, perché la riduzione degli ingaggi è stata perseguita mantenendo la competitività e il ringiovanimento della rosa.

“Il successo sul Liverpool, che non è in disarmo come ho letto da altre parti, ha confermato la qualità del lavoro di Giuntoli e dei suoi osservatori: De Laurentiis non va per i campi, impone le direttive e lo fa spesso alla sua maniera. Immagino – conoscendolo – che delle insulse sparate di capipopolo senza popolo, predicatori senza gregge, tragga più spasso che fastidio; così come non si lascia rapire dal trionfalismo degli opportunisti e degli aspiranti cortigiani. Il bello del calcio è anche sapersi godere una partita e la vittoria in perfetta solitudine, pur se in mezzo ai cinquantamila del Maradona”.