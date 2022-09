The Athletic boccia l’inizio di stagione di Salah: è troppo isolato e troppo lontano dalla porta

I numeri sono implacabili nei confronti dell’attaccante del Liverpool, protagonista dell’inizio più magro da quando gioca in Premier

The Athletic analizza quelle che definisce le “balbuzie di inizio stagione di Salah”. Per il calciatore del Liverpool questo doveva essere un anno di consacrazione, eppure finora non è successo

Due gol nelle prime sei partite rappresentano l’inizio più magro di Salah in una stagione di Premier League. Nella stessa fase un anno fa, ne aveva cinque e nel 2020-21 ne aveva sei.

Riguardo al derby di sabato scorso contro l’Everton, finito con il risultato di 0-0

Salah è rimasto di stanza a destra e in gran parte alla periferia del gioco

I numeri, secondo The Athletic, sono implacabili per l’attaccante egiziano

In termini di coinvolgimento, Salah ha avuto solo 43 tocchi contro l’Everton e ha una media di soli 47,7 ogni 90 minuti in Premier League in questa stagione. In 540 minuti di Premier League in questa stagione, Salah ha fatto solo cinque tiri in porta. Ha effettuato solo 2,8 tiri senza rigori ogni 90, in calo rispetto ai 4,3 della scorsa stagione. In effetti, sta segnando una media di un gol ogni 270 minuti, dopo averne segnato uno ogni 120 minuti nel 2021-22. Ovviamente, dopo appena sei partite, la dimensione del campione è piccola dal punto di vista dei dati, ma il contrasto è evidente.

Sebbene Klopp difenda il suo calciatore e soprattuto il discorso relativo alla sua posizione in campo, secondo il sito

È troppo isolato e troppo lontano dalla porta.

Proprio per questo la formazione inglese dovrà lavorare per sistemare gli equilibri che le mancano e far tornare Salah ai suoi livelli