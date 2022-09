Stavolta Donnarumma è l’eroe del Psg, para un rigore e salva la vittoria del Psg sul Brest

L’Equipe gli mette 8 in pagella e definisce superbo il suo intervento. Da quando è al Psg ha parato due rigori su quattro, il 50%

Il calcio è così: un giorno sei sul banco degli imputati e la partita successiva diventi l’eroe. Non solo in Italia. È successo a Gigio Donnarumma che al Psg in settimana è stato messo in discussione per l’uscita sbagliata che ha agevolato il gol della Juventus (peraltro ininfluente). Ieri sera però, ha parato il rigore che avrebbe condotto il Brest al pareggio.

Oggi L’Equipe scrive:

Il caloroso abbraccio a fine partita tra Gianluigi Donnarumma e Luis Campos la dice lunga sul sollievo provato dalla dirigenza parigina al fischio finale. Il Psg può ringraziare il portiere italiano. Senza la sua superba esibizione al 70esimo minuto sul rigore di Islam Slimani, i campioni di Francia avrebbero probabilmente perso due punti contro il Brest. “Gigio ha avuto la buona idea di tenerci in gioco facendo questa parata”, ha commentato Christophe Galtier.

L’Equipe ricorda che da quando è a Parigi ha parato due rigori su quattro: il primo lo scorso anno al Lipsia in Champions. Il quotidiano gli ha dato 8.

L’Equipe ha ricordato che già venerdì, alla vigilia del match, il tecnico Galtier aveva spento le polemiche:

“Spesso dimentichiamo che Gigio è un giovane portiere, anche giocato da un po’. E, naturalmente, abbiamo notato una cattiva valutazione su un calcio d’angolo, che ha avuto una conseguenza importante perché hanno segnato. Ma preferisco ricordare le sue due parate decisive. Non ci sarà turnover in porta”.