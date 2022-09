Spalletti: «È in queste gare che si vedono i watt che hai addosso e la luce che fai»

A Dazn: «#Kvara gioca al posto di #Insigne che era uno che sapeva palleggiare in fase di possesso. Lui nell’uno contro uno è più bravo a saltare l’umorismo ma deve migliorare dal punto di vista di esperienza»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria conquistata all’Olimpico contro la Lazio

Sulla gara

«Oggi sono soddisfattissimo perché abbiamo giocato una partita di spessore contro una squadra di spessore. È in queste gare che si vedono i watt che hai addosso e la luce che fai. Al di là dei primi minuti poi abbiamo aggiustato qualche misura e hanno fatto una grande partita»

Anche i nuovi stasera si sono comportati bene

«Stasera hanno fatto molto bene perché hanno trovato sempre le misure contro una Lazio che ha grande qualità nel palleggiare. E poi si è tirata fuori la personalità e il carattere che abbiamo, solo che ogni tanto ci perdiamo per pigrizia in delle banalità. però la squadra ha fatto molto bene tutto, magari qualche volta anche rimanendo un po’ sbilanciata davanti, ma quello è un sintomo di crescita e di mentalità. Napoli è una piazza importante classicamente per cui deve avere le scelte del calciatore importante»

Kvara

«Gioca al posto di Insigne ed era uno che sapeva palleggiare in fase di possesso. Kvara hè un po’ più bravo nel saltare l’uomo nell’uno contro uno e ha ugualmente qualità perché è un calciatore molto tecnico. Deve migliorare dal punto di vista di esperienza che Lorenzo aveva. È un bravissimo ragazzo, uno di quelli che ha una grande timidezza e a volte non ci vorrebbe stare inc erte situazioni, per giocare ad alti livelli a Napoli bisogna diventare della “facce di –“»

Quando lo avete visto nei video?

«Se lo vedi camminare è ciondolante, poi quando gli dai la palla è bravo a girarsi. Quando tira è tecnicissimo. Da un punto di vista di qualità, pulizia e addomesticare qualsiasi palla, ha le qualità del grande calciatore»

Il soprannome per Kim?

«Oltre che essere bravo ragazzo, ha la forza e determinazione dei grandi campioni. Ha grande personalità per come è andato a prendere Savic alto. Deve crescere ancora molto perché la tecnica e la velocità per recuperare pure possono fare la differenza. Cè gusto in ogni vittoria, lo scorso anno come questo. È la prestazione che conta e con il Lecce non l’abbiamo fatto e non ci possiamo permettere‚