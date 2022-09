Secondo i dati di Comparisonator Lozano è uno dei tre migliori esterni della Serie A

Lozano è uno dei tre migliori esterni della Serie A

Una statistica che potrebbe far sobbalzare sulla sedia molti, soprattutto tifosi del Napoli che non apprezzano il calciatore messicano. A riportarla Enrico Gomez su foxdeportes, che mette insieme i dati di Comparisonator, una delle svariate applicazioni per raccogliere dati sui calciatori in gioco e compararli. Secondo l’app dunque il ‘Chucky’ Lozano è uno dei migliori giocatori nella sua posizione in tutta la Serie A.